Ya se puede pedir turno a cualquier servicio del Hospital por Whatsapp

Ya está disponible el servicio de gestión de turnos –que incluye pedido y cancelación- para el Centro Municipal de Salud a través del Whatsapp. Así lo anunciaron el intendente Carlos Sánchez, la secretaria de Prevención y Salud, doctora Isabel Tarchinale; y los directores asociada y administrativo del Hospital, Mabel Elías y Diego Rodríguez, respectivamente. Los vecinos podrán comunicarse al 2983 413523 de lunes a viernes de 8 a 12, y recibirán respuesta inmediata, aunque también pueden hacerlo fuera de ese horario y sus mensajes quedarán grabados.

“Aprovechamos lo que la tecnología pone a nuestro alcance para mejorar los servicios que le damos a la población, y poder facilitar la llegada de la gente al turno que necesita”, indicó Tarchinale. Rodríguez, por su parte, aseguró que “primero incorporamos la página web con el mismo fin, buscando que la gente no tenga que movilizarse al Hospital para pedir un turno, y después volver más adelante. Lo que sí es importante, y estamos haciendo una campaña en este sentido, es cancelar cuando ese turno no se va a usar, para poder adjudicárselo a otro vecino. Cuando nosotros no usamos un turno solicitado sin avisar, estamos dejando a otra persona sin la posibilidad de aprovecharlo, por eso ahora por Whatsapp esta gestión se va a facilitar. También hemos comenzado a llamar a los pacientes para confirmar si van a usar el turno, y de no ser así lo readjudicamos, con lo que bajamos bastante los plazos de otorgamiento”. El funcionario aclaró que el número de Whatsapp no se deberá utilizar para emergencias, que seguirán respondiéndose a través del 107.

El intendente Sánchez, en tanto, destacó el trabajo que desde el Centro Municipal de Salud para mejorar la atención a los vecinos. “A través del tiempo, se ha logrado aumentar la superficie para la atención de servicios de salud en 3000 metros cuadrados; se han incorporado carros de alimentos, respiradores, esterilización, camas; se han sumado profesionales médicos, especialistas y enfermeros con formación constante y era importante facilitar el tema de los turnos, para evitar que la gente tenga que incurrir en gastos para trasladarse al Hospital. Por eso es tan importante esto del Whatsapp, algo más que se suma al servicio de salud que debe darse desde el Estado”.