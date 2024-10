Ya se vende el Gordo De Navidad en Tres Arroyos

24 octubre, 2024 197

En la Agencia La Cubana se encuentra a la venta desde hace unos días el tradicional billete del “Gordo de Navidad”, que este año repartirá un total de más de 1.074 millones de pesos en premios.

El agenciero José Gil dijo a LU 24 que “se encuentra disponible hace 10 días, tiene un valor de 30 mil pesos el entero y 3 mil cada décimo; se vende bastante ahora, después generalmente se calma y más cerca de la fecha arranca de nuevo el movimiento de gente buscando su número”.

También se halla disponible el billete para el sorteo de Reyes, dijo Gil: “El entero vale $ 15.000 o 1500 cada uno” aseguró y amplió: “la mayoría juega el mismo número cada año, hay personas que lo encargan y lo pagan de a poco, normalmente son los mismos jugadores. Por ejemplo un hombre de 80 años viene siempre, y las personas que vienen a comprar cada año llevan el mismo número, entre ellos están el 38 y el 11, entre otros”.

Apuestas, en baja por los casinos On – line

“La mayoría no son de apostar, en la quiniela hoy en día apuestan en los casinos On – line que salieron en estos últimos años, y son los que se llevan la mayor atención de los jóvenes de nuestra sociedad actual,” concluyó.

