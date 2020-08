Ya son cuatro los casos de coronavirus en Indio Rico

19 agosto, 2020 Leido: 2

Este miércoles se confirmaron tres nuevos casos de coronavirus en Indio Rico. Según explicó el Dr. Javier Falcon al positivo que ya existía se suma otro a través del hisopado y 2 más por contacto epidemiológico (convivientes de un caso positivo). También hay un caso descartado.



“Las personas se encuentran aisladas en sus domicilios desde que se conoció el caso cero, en total son 6 familias cursando la enfermedad bien, tanto el Dr. Javier Roa, como yo, realizamos el seguimiento clínico de todos ellos”, dijo en diálogo con FM Aborigen.

Más adelante agregó: “Por éste aislamiento la cadena de contacto posiblemente esté cortada, no obstante hay que pensar que no sería raro que aparezcan uno o dos casos más”.

Recomendó “la menor circulación posible por compras o trámites, en cuanto a la concurrencia a la Unidad Sanitaria si no es por una urgencia, llamar telefónicamente y se le dará un turno”.

Aconsejó usar barbijo, mantener distancia prudencial y evitar el mate en grupo, de hacerlo en familia cada uno usar el suyo.

“En éste barco estamos todos juntos y todos tenemos que remar para el mismo lado, no empezar a pegarnos con los remos”, manifestó respeto a los comentarios en las redes sociales.

Por otra parte comentó “que el diablo metió la cola, porque todo se inicia en el retén, donde hay gente que trabaja para cuidarnos y precisamente ellos fueron los contagiados”.

Foto: FM Aborigen Indio Rico.

Volver