Ya tiene nuevo horario el Fútbol de Primera

12 octubre, 2021

En la reunión que se llevó a cabo esta noche, la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol, resolvió cambiar el horario de los partidos de Primera División, los que comenzarán a las 16:30, mientras que los encuentros de Tercera, serán a partir de las 14:30.



La policía confirmó que este domingo, Día de la Madre, brindará servicio. El único partido que se jugará 17:30 horas será Independencia vs. Huracán, en Adolfo G. Chaves (Tercera desde las 15:30).

Colegiales vs. El Nacional, Once Corazones vs. Unión, Quilmes vs. Ciclista, Villa vs. Boca y Olimpo vs. Garmense, arrancarán a las 16:30 horas.

Por otra parte, el presidente del Departamento de Fútbol Femenino, Sergio Lúquez, resaltó que en la final, entre Huracán y Argentino, se vendieron 173 entradas, y la recaudación fue de 25.000 pesos. Asimismo, agregó que para el año próximo quieren sumar una categoría más.

