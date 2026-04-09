Yanina Yitani preside la Comisión de Colectividades Extranjeras

9 abril, 2026

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Yanina Yitani preside la Comisión de Colectividades Extranjeras

La Comisión de Colectividades Extranjeras de Tres Arroyos, a partir del mes de abril del 2026, ha renovado sus autoridades e integrantes de las distintas subcomisiones.

La representación quedó de la siguiente manera:

Presidenta: Yanina Yitani (Líbano)
Vicepresidente: Alexander Acosta (Venezuela)
Secretario: Bautista Romagnoli Arévalo Bautista (España)
Prosecretaria: Gianna Somovilla (España)
Tesorero: Detlef Venhaus (Países Bajos)
Protesorero: Juan Bonnecaze (Italia)
Asesor de las Colectividades: Guillermo Duvancel
Vocales:
Claudia Chaves e Irma Chosco (Bolivia)
Marta Ullerup y Ana Beatriz Kisbye (Dinamarca)
Andrea Tolosa Valle (España)
Beatriz Larriestra y Rocío Videla (Francia)
Juan Pablo Faienza (Italia)
Nadia Jezovskim Ignacio Hid y Pablo Lanzonne (Líbano)
Andra Veninga y Ricardo Griffioen (Países Bajos)
Clyde Vizzolini y Miriam Mabel Hojsberg (País Vasco)
Ramón Ale y Karime El Cheij (Siria)
Leithy Rojas (Venezuela)

Joven participado: Sara Urbieta (País Vasco)
Miembros honorarios:
Emilia Kazanietz de Fichman (Israel)
Ida Van Mastrigt (Países Bajos)
María Rosa Aín (Líbano)

La Comisión agradece muchísimo a su Presidenta saliente, Andrea Tolosa Valle, por su enorme y desinteresado aporte para las colectividades de nuestra ciudad, dejando en su paso un legado valiosísimo para esta organización.

Yanina Yitani preside la Comisión de Colectividades Extranjeras
Yanina Yitani preside la Comisión de Colectividades Extranjeras