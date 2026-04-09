Yanina Yitani preside la Comisión de Colectividades Extranjeras

9 abril, 2026 33

La Comisión de Colectividades Extranjeras de Tres Arroyos, a partir del mes de abril del 2026, ha renovado sus autoridades e integrantes de las distintas subcomisiones.

La representación quedó de la siguiente manera:

Presidenta: Yanina Yitani (Líbano)

Vicepresidente: Alexander Acosta (Venezuela)

Secretario: Bautista Romagnoli Arévalo Bautista (España)

Prosecretaria: Gianna Somovilla (España)

Tesorero: Detlef Venhaus (Países Bajos)

Protesorero: Juan Bonnecaze (Italia)

Asesor de las Colectividades: Guillermo Duvancel

Vocales:

Claudia Chaves e Irma Chosco (Bolivia)

Marta Ullerup y Ana Beatriz Kisbye (Dinamarca)

Andrea Tolosa Valle (España)

Beatriz Larriestra y Rocío Videla (Francia)

Juan Pablo Faienza (Italia)

Nadia Jezovskim Ignacio Hid y Pablo Lanzonne (Líbano)

Andra Veninga y Ricardo Griffioen (Países Bajos)

Clyde Vizzolini y Miriam Mabel Hojsberg (País Vasco)

Ramón Ale y Karime El Cheij (Siria)

Leithy Rojas (Venezuela)

Joven participado: Sara Urbieta (País Vasco)

Miembros honorarios:

Emilia Kazanietz de Fichman (Israel)

Ida Van Mastrigt (Países Bajos)

María Rosa Aín (Líbano)

La Comisión agradece muchísimo a su Presidenta saliente, Andrea Tolosa Valle, por su enorme y desinteresado aporte para las colectividades de nuestra ciudad, dejando en su paso un legado valiosísimo para esta organización.

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