Yanina Yitani preside la Comisión de Colectividades Extranjeras
La Comisión de Colectividades Extranjeras de Tres Arroyos, a partir del mes de abril del 2026, ha renovado sus autoridades e integrantes de las distintas subcomisiones.
La representación quedó de la siguiente manera:
Presidenta: Yanina Yitani (Líbano)
Vicepresidente: Alexander Acosta (Venezuela)
Secretario: Bautista Romagnoli Arévalo Bautista (España)
Prosecretaria: Gianna Somovilla (España)
Tesorero: Detlef Venhaus (Países Bajos)
Protesorero: Juan Bonnecaze (Italia)
Asesor de las Colectividades: Guillermo Duvancel
Vocales:
Claudia Chaves e Irma Chosco (Bolivia)
Marta Ullerup y Ana Beatriz Kisbye (Dinamarca)
Andrea Tolosa Valle (España)
Beatriz Larriestra y Rocío Videla (Francia)
Juan Pablo Faienza (Italia)
Nadia Jezovskim Ignacio Hid y Pablo Lanzonne (Líbano)
Andra Veninga y Ricardo Griffioen (Países Bajos)
Clyde Vizzolini y Miriam Mabel Hojsberg (País Vasco)
Ramón Ale y Karime El Cheij (Siria)
Leithy Rojas (Venezuela)
Joven participado: Sara Urbieta (País Vasco)
Miembros honorarios:
Emilia Kazanietz de Fichman (Israel)
Ida Van Mastrigt (Países Bajos)
María Rosa Aín (Líbano)
La Comisión agradece muchísimo a su Presidenta saliente, Andrea Tolosa Valle, por su enorme y desinteresado aporte para las colectividades de nuestra ciudad, dejando en su paso un legado valiosísimo para esta organización.