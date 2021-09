“Yaya” Rossi: “fue una muy buena elección, somos gente nueva en la política”

12 septiembre, 2021 Leido: 214

El precanditado de Juntos, Agustín “Yaya” Rossi, quien compartió interna con Cecilia del Águila y Carlos Ávila, dijo a LU 24 que “fue una muy buena elección, somos gente nueva en la política. Como Juntos fue excelente, salimos primeros, la gente está diciendo algo y estamos haciendo fuerza porque tenemos un muy buen candidato”.



“Ahora tenemos que trabajar para noviembre”, enfatizó y agregó que “tenemos que aprovechar ese capital político y potenciarlo lo máximo”.

En cuanto a la posibilidad de llegar a integrar la lista de candidatos a concejales, Rossi informó que “no lo sé hasta que no estén los números finales, hay que ver cada porcentual”.

“La jordana de hoy la viví bien, me preocupaba al principio el porcentaje, porque a las 10 de la mañana habían votado pocas personas, por el tema de las PASO hay mucha gente que no va. Fuimos con Cecilia del Águila a saludarlo a Ávila”, finalizó.

