“Yaya” Rossi: “No me voy a sacar la camiseta del PRO mientras dure mi mandato”

El concejal Agustín “Yaya” Rossi, consultado por LU 24 sobre la actualidad política a poco menos de un mes de la presentación de listas para las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, dio definiciones sobre su presente, integrando el bloque de Juntos por el Cambio, y dijo que “desde el PRO al que represento, lo que estamos buscando es no perder el espacio que logramos, ya que hay mucha gente atrás que en mayor o menor medida nos siguen apoyando; soy la persona que está ejecutando proyectos en la Municipalidad y pasarme sería menospreciar el trabajo realizado por lo que no me voy a sacar la camiseta hasta terminar el mandato”.

“Yo tengo mi equipo de trabajo que quiere seguir defendiendo esto, por lo que queremos completar nuestra idea: cuando me involucré en política pedí no traicionar mi convicción y mis principios”, agregó.

“Se sigue trabajando de la misma manera tratando de construir en los puntos que tenemos de acuerdo, al menos es lo que tenemos charlado que los que conformamos el bloque, hasta diciembre lo haremos así”, fundamentó.

Rossi dijo además que “la idea es armar un proyecto político que tenga un espectro amplio y constructivo trabajando desde la buena gestión de los valores que hacen que la gente vaya teniendo mejor calidad de vida día a día”.

Sobre el Grupo Sur, al que adhiere, expresó que “la batalla es mas intensa en Buenos Aires y nosotros sentimos que habíamos quedado medio olvidados en la Sexta Sección, por lo que decidimos agruparnos para ir construyendo a nivel del sur de la Provincia, ya que tenemos los mismos inconvenientes estructurales”.

“Hay gente que está realmente muy contenta con la performance económica que apoya a La Libertad Avanza, y otros son muy críticos: si uno mira las redes sociales en el pase que hicieron Giordano y Bartneche les pegaron muy fuerte, pero lo cierto es que el PRO que ellos representan tiene mucha cercanía con La Libertad Avanza”, concluyó.

