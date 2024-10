“Yaya” Rossi: “Sin el acceso al RAFAM el Presupuesto 2025 no se puede tratar”

El concejal del PRO Agustín “Yaya” Rossi, quien será el nuevo presidente del bloque de Juntos por el Cambio, reemplazando a Marisa Marioli, habló con LU 24 y volvió a cuestionar la imposibilidad de acceder al RAFAM, que es la herramienta que permite el análisis del movimiento de ingreso y egreso económico de la comuna, por parte de los concejales, un tema largamente reclamado por las bancadas opositoras.

“Siempre está en el espíritu del bloque la alternancia en la presidencia, y ahora como viene el Presupuesto, decidimos hacerlo, para facilitar la posición respecto al análisis del mismo”, sostuvo Rossi quien es contador.

Específicamente al opinar sobre el RAFAM dijo que “los concejales podían acceder a los gastos del sistema, y hay varios dictámenes incluso del Tribunal de Cuentas habla de tener el acceso; ahora están permitiendo acceder hasta el 31 de diciembre del 2023, y nosotros tenemos notas pedidas desde febrero por lo cual analizar lo que pasó en todo el año es prácticamente nulo. Yo creo que es un capricho y si uno no tiene nada que esconder y hace las cosas bien, qué mejor que venga alguien de otro partido y diga “la verdad es que no encontré nada”.

“Creo que el Presupuesto así no se puede tratar, porque sin volante no se puede manejar y sin acceso al RAFAM tampoco se pueden analizar las cuentas para iniciar el tratamiento; debe subir antes del 29 de Noviembre, dijo Rossi finalmente.

