Yo Activo: la lucha contra las adicciones contada por profesionales

31 marzo, 2025 0

Agustina Monfort, Fabiana Goñi y Eric Auzmendiz componen un proyecto autogestión destinado a la contención de personas con consumo problemático y sus familiares, bajo el nombre de @Yo Activo.

De visita en LU 24, dieron a conocer que están por cumplir un año de labor el 5 de abril, y que trabajan de manera integral con quienes son consumidores, sino con el grupo familiar, “con un abordaje un poco diferente a lo que se venía realizando”, según expresó Agustina.

Fabiana, en tanto dijo que “estamos trabajando en tres barrios: en el Parquecito de Ruta 3 Sur, en Santa Teresita y ahora en el Centro Jauretche de Sarmiento 582; no tenemos por ahora espacio propio, pero seguimos la situación de los grupos a través de WhatsApp en permanente contacto”.

Eric dio un crudo testimonio como exadicto y dijo que “la cocaína ha afectado a todas las edades, yo comencé a consumir a los 37 años, estuve internado en La Plata, luego me recuperé, estudié hasta recibirme, es posible hacerlo, pero veo con preocupación el aumento tremendo que tiene el consumo en Tres Arroyos”.

“No solamente el problema es el adicto, sino que arrastra a toda la familia, se sufre muchísimo”, dijo y agregó “nosotros queremos brindar apoyo, consejos y herramientas, porque no es fácil convivir con ellos, porque se aíslan, y la familia no tiene herramientas para enfrentarlo, y se sienten culpables”.

“Yo para darme cuenta de que estaba mal tuve que caer grande, mi mamá arrodillada me pedía que deje de consumir, yo perdí todo, perdí campo, eso es una condena a muerte a cuenta gotas, hay tres caminos; hospital, cárcel o muerte, pero uno dice “yo lo controlo, y es mentira”.

“Uno nunca sabe porque llegó a esa determinación; la sociedad no lo tiene visto desde el lado de “pobre pibe” sino que lo acusa, por lo que queremos que sepa que de este lado se puede pedir ayuda, que no es de cobardes sino de valientes, ya que hay una persona que se está muriendo a cuentagotas, y nosotros creemos que podemos brindar estas herramientas para poder sobrellevar esto, no es fácil, necesitamos limites, limites normales, nosotros damos la herramienta, y esta bueno porque hemos tenido casos positivos que han servido”.

Agustina añadió: “La mayoría que se acerca es la familia con mensajes al WhatsApp, nosotros hacemos un seguimiento para que la persona no quede sola, ya que cada uno tiene su propia historia, son varias razones y no hay algo puntual que indica cuándo o por qué se inicia en el consumo, son varias cuestiones”.

Fabiana, a su turno sostuvo que “en total, el balance para nosotros es positivo por la gente que se acerca, pero a su vez es negativo por la problemática, que implica muchas cosas; nosotros trabajamos en lo que pasa en la necesidad que tiene por consumir, qué cosas no ha podido afrontar de otra manera, el grupo es de unas 20 personas y siempre tienen la posibilidad de ingresar o reingresar, hay que trabajar un montón de patrones para modificar, no solo el usuario sino la familia, hay que cambiar, no todos están preparados para afrontar el proceso”.

Monfort finalmente manifestó el lanzamiento “de una campaña activa, que es Yo activo, y tiene que ver cómo afrontar los consumos problemáticos, poder hablarlos, ya que se está llevando vidas por delante, buscar información sobre que espacios hay, que profesionales, con la idea que la gente participe y nos ayude a dar difusión”.

Más información en los teléfonos 2983- 556728 o 2983 – 531130

En Facebook se los puede encontrar como Trabajo Psicosocial

