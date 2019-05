“Yo parí al peronismo” dijo el ex concejal Héctor Ortiz

En los estudios de LU 24, el ex concejal justicialista Héctor Ortiz, habló con Bus 24, dijo que “no le gusta”, lo que está haciendo la dirigencia actualmente, sostuvo que “parió” al peronismo siendo afiliado desde 1944, participando del 17 de Octubre en la Plaza de Mayo, reclamó mayor sentido de pertenencia partidaria, y dijo que siempre que asiste a los actos conmemorativos de los aniversarios de las máximas figuras de su partido político “lo hace por Perón, por Eva”.



A sus 92 años, Ortiz asimismo recordó una significativa anécdota que sucedió en oportunidad de asistir a la tribuna del programa de Mirtha Legrand, cuando increpó a Antonio Cafiero citando palabras del propio Perón.

“Le dije: ¿Por qué no le cuenta lo que decía Perón de usted? Y me contestó ¿qué decía? Yo le dije que “si le encargan a Antonio un mandado pidan que devuelva el vuelto”; se enojó mucho y me amenazó con hacerme juicio, pensando que yo era un emisario de Pierri, enfrentado políticamente con él en esos momentos, pero finalmente y al darse cuenta que era afiliado al peronismo desde 1944, no hubo inconvenientes”.

“Soy peronista desde 1944, estuve el 17 de octubre con Evita, hice todas esas cosas, pero no me gusta lo que están haciendo ahora; no creo en ninguno de los que están y se dicen peronistas, pero hay que saber para ser peronista; uno no puede hablar de la pobreza sin saber qué es, en mi niñez íbamos a la olla popular, sé lo que es la pobreza, yo no me quedé en la pobreza y hay gente que no quiere salir de la pobreza, no sé por qué; no entiendo a la gente”, sostuvo y concluyó: “cuando yo entré en 1983 – al Concejo Deliberante- teníamos 18 mil votos. Me pregunto dónde están”.