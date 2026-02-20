Yogur griego o común: ¿cuál deberías elegir?

El yogur es uno de los alimentos más completos y prácticos dentro de una alimentación equilibrada. Se obtiene a partir de la fermentación de la leche, lo que le aporta probióticos beneficiosos para la salud intestinal, además de proteínas de buena calidad, calcio y vitaminas del grupo B.

La diferencia entre el yogur común y el llamado “griego” está en su elaboración. El griego se filtra para eliminar parte del suero, lo que lo hace más espeso y concentrado en proteínas. Por eso suele generar mayor saciedad, aunque también puede aportar más grasa y calorías, según la versión. El común, en cambio, es más liviano y menos calórico.

¿Cuál conviene elegir? Depende del objetivo: si buscás más proteína y saciedad, el griego natural es una buena opción; si necesitás algo más liviano, el común puede ser suficiente. En ambos casos, la clave es optar por versiones naturales y sin azúcar agregada.

Lic. en Nutrición Carolina Tedesco (MP 6764)

