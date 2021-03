YPF sube las naftas de 6% a 7% el martes y acumulará 18% hasta mayo

YPF aumentará este martes entre un 6% y un 7% los precios de los combustibles (nafta y gasoil), según anunciaron hoy el presidente de la petrolera, Pablo González, y el CEO, Sergio Affronti.



Las subas acumularán un 15% en los próximos tres meses y se sumarán los 3 puntos porcentuales correspondientes a un ajuste en los impuestos.

Serán tres subas mensuales hasta mayo y después no habrá incrementos en lo que resta del año, se informó.

Las siguientes actualizaciones de precios se relacionan con el aumento internacional del petróleo crudo y su efecto sobre el costo interno de adquisición (de entre u$s 51 a u$s 53 por barril en el caso del Medanito, producido en Neuquén), la devaluación del peso, los biocombustibles y los impuestos.

En una presentación que fue seguida por funcionarios y gobernadores, los ejecutivos de YPF expusieron y ampliaron lo que la semana pasada les habían dicho a los inversores al presentar el balance. Allí también reafirmaron que invertirán u$s 2700 millones en el curso del 2021.

