Zapatería “Así Sea” cumple seis años

17 octubre, 2020 Leido: 167

Hoy la zapatería “Así Sea”, ubicado en 9 de Julio 132, cumple seis años de vida. La propietaria Romina Rupell habló con LU 24 sobre esta celebración en el marco de la pandemia.

“Estamos en tiempos difíciles, raros, pero yo digo que es fácil estar contentos cuando todo está bien, hay que ponerle onda y actitud cuando las cosas no salen como uno espera”, dijo.



También comentó que “la situación, que no es ajeno a uno, pero yo elijo que es una cuestión creo de actitud y de pensamiento, agradecer en medio de todo, que en estos tiempos hacer estas movidas que la verdad es que no todo el mundo lo puede hacer y si bien uno ha metido mucho esfuerzo tenemos que estar agradecidos porque por ahí no se vende como se tendría que vender en todos los rubros, pero hoy en día tener el local abierto, trabajar, vender, hacer lo que uno ama, uno tiene que estar sumamente agradecido”.

“En cuanto al local doy gracias a Dios por el punto, por mis proveedores, tenemos proveedores de hace años que el calzado es bárbaro, tenemos muchos clientes que nos apoyan y hay que ser positivos, no es que uno le escapa a la realidad, porque en vez de elegir la queja, elijo el agradecimiento, a todos”, finalizó Romina Rupell.

Volver