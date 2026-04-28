Zona Fría: Desde Casa Rosada nuevamente evalúan eliminar subsidios al gas

28 abril, 2026 278

El Gobierno nacional nuevamente evalúa la posible eliminación o recorte del Régimen de Zona Fría, el esquema que actualmente otorga descuentos de entre el 30% y el 50% en las tarifas de gas para usuarios de regiones con bajas temperaturas.

Este tema forma parte de un paquete de reformas que la Casa Rosada prepara para enviar al Congreso con el objetivo de reordenar el sistema de subsidios y reducir el gasto fiscal.

El proyecto busca recuperar el capítulo energético que había quedado fuera del Presupuesto 2026. En ese apartado ya se contemplaba la posibilidad de excluir a más de 3 millones de hogares del esquema de subsidios al gas.

Desde el oficialismo reconocen que la revisión del Régimen de Zona Fría aparece como uno de los puntos centrales de la reforma. La decisión no es menor: implica redefinir quiénes acceden a tarifas diferenciales en un contexto de ajuste económico.

El posible avance sobre la Zona Fría anticipa un escenario de fuerte debate legislativo. Gobernadores, intendentes y legisladores de las provincias alcanzadas por el beneficio ya manifestaron en otras oportunidades su rechazo a cualquier recorte.

En este contexto, la discusión sobre los subsidios energéticos vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política, con impacto directo en millones de hogares que podrían ver incrementadas sus tarifas de gas en los próximos meses.

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