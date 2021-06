Zona fría: los descuentos en la boleta de gas llegarían en agosto

Los descuentos correspondientes a la Ley de Zona Fría, que obtuvo su media sanción el último jueves en la Cámara de Diputados de la Nación, se verían reflejados en las boletas de junio y julio, que comenzarán a llegar a los hogares de Bahía Blanca y la zona en el próximo mes de agosto.



Así lo confirmó en exclusiva a La Nueva la diputada nacional Jimena López, una de las autoras del proyecto, quien además aseguró que la sanción definitiva al proyecto en el Senado no debería extenderse más allá de los próximos 15 días.

La ley establece descuentos del 30% en los valores del consumo de gas para los usuarios residenciales de distintas zonas del país consideradas frías, entre las que se encuentra el Sudoeste Bonaerense, porcentaje que trepa al 50% en el caso de personas que perciban algunas asignaciones sociales, jubilados, pensionados y monotributistas sociales y trabajadores y monotributistas que perciban hasta cuatro salarios mínimos, vitales y móviles (102.288 pesos), entre otros.

La media sanción en la Cámara Baja se obtuvo por el voto de una amplia mayoría de diputados de distintas partes del país, y el viernes último el proyecto ya había sido girado al Senado de la Nación. Allí, se espera, la iniciativa ingresaría directamente al recinto sin pasar por ninguna comisión, por lo que podría ser rápidamente aprobada y sancionada. Al provenir del seno del Frente de Todos y contar con el aval de Máximo Kirchner, se cree que no debiera mediar ningún inconveniente para ser finalmente convertido en ley.

“Esperamos que se le pueda dar tratamiento esta semana o la otra en la Cámara Alta, porque nuestra intención es que en las facturas de gas que lleguen en agosto, podamos ver el impacto de la ley. Es un beneficio importante, porque un descuento del 30 o el 50% representa mucho dinero en la tarifa de gas”, manifestó la legisladora.

Una vez aprobada la ley, explicó, habrá que esperar que la secretaría de Energía de la Nación reglamente su implementación, aunque reconoció que se espera que este proceso administrativo se haga en forma rápida.

“La idea es que en agosto se vea la modificación en las tarifas”, admitió López recordó que la ley establece los mismos descuentos para la compra de gas envasado, y que directamente se financiará a las empresas que distribuyen las garrafas. Allí todavía existe un punto de conflicto, ya que hay que determinar cómo llegarían los descuentos correspondientes a los usuarios, evitando sobreprecios por parte de los comerciantes.

“Esto también lo regulará la secretaría de Energía, y es un punto que consideramos importante porque muchos diputados pertenecientes a zonas donde se utilizan exclusivamente garrafas, nos señalaban que el valor del metro cúbico de gas envasado es más caro que el de gas natural”, remarcó.

Por último, reconoció que si bien se había hablado de la posibilidad de que las pymes fuesen consideradas en el proyecto, esta opción quedaría para una posible modificatoria o una nueva ley.

“Por el momento, la idea es que la Ley de Zona Fría sea una realidad lo antes posible. Entendemos que se le pueden sumar otros sectores, pero también consideramos que podría hacerse a través de otra norma”, aclaró.

“Las pymes, entonces, es una opción a discutir y es acorde a la política del gobierno, que propone que la energía sea accesible para la producción y el usuario”, finalizó López.

La diputada Jimena López reconoció que la media sanción a la Ley de Zona Fría representó para ella “una alegría enorme”, sobre todo por el impacto positivo que tendrá para esta y todas las regiones del país que se verán beneficiadas.

“Lo bueno de este tipo de medidas, es que el efecto que generan está vinculado con el consumo cotidiano de la gente. Se trata de mucho dinero que circulará por estas localidades, y que se volcará a las compras de almacén, ropa y bienes de consumo”, dijo.

“Es decir, hará girar al motorcito que necesitan las economías locales para su funcionamiento. Se trata de una transferencia directa para el desarrollo del comercio local”, explicó.

Una vez sancionada, la Ley de Zona Fría no igualará las tarifas locales de gas con las que se pagan en otras regiones argentinas, como la patagónica, pero buscará introducir un criterio de equidad en ellas. Los descuentos serán solo en las precios del gas de consumo domiciliario, pero no en los combustibles.

