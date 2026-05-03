Zonal de bochas: Huracán ganó el primer juego

3 mayo, 2026 0

Se juega en Coronel Pringles el torneo Zonal de Bochas por tríos denominado Clubes Campeones, con la participación de Club de Amigos de Benito Juárez, Alumni de Coronel Pringles y Huracán de Tres Arroyos que recientemente fue campeón local.

En el primer partido Huracan de Tres Arroyos le ganó a Club de Amigos de Benito Juárez 15 a 0.

Por Huracán de Tres Arroyos juegan Martin Aristain, Guillermo Barrios, Ezequiel Barrios y Sandro Vega. El técnico es Carlos Quiroga.

Juegan a segunda hora Alumni de Coronel Pringles y Club de Amigos de Benito Juárez.

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