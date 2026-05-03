Zonal de bochas: Huracán ganó el primer juego
Se juega en Coronel Pringles el torneo Zonal de Bochas por tríos denominado Clubes Campeones, con la participación de Club de Amigos de Benito Juárez, Alumni de Coronel Pringles y Huracán de Tres Arroyos que recientemente fue campeón local.
En el primer partido Huracan de Tres Arroyos le ganó a Club de Amigos de Benito Juárez 15 a 0.
Por Huracán de Tres Arroyos juegan Martin Aristain, Guillermo Barrios, Ezequiel Barrios y Sandro Vega. El técnico es Carlos Quiroga.
Juegan a segunda hora Alumni de Coronel Pringles y Club de Amigos de Benito Juárez.