Zoonosis en Acción llega al Barrio Benito Machado
Desde la Dirección de Bromatología y Zoonosis, se informa que del 18 al 22 de agosto estarán recorriendo Barrio Benito Machado y ofreciendo servicios para las mascotas 100% gratuitos.
Cronograma de actividades
Lunes, martes, miércoles y jueves: de 10 a 12:30 hs, en el CAPS (20 de Abril 1865)
Entrega de antiparasitarios internos.
Colocación de vacuna antirrábica.
Toma de turnos para castraciones gratuitas.
Viernes: de 8 a 14:30 hs, frente al CAPS (20 de Abril 1180) llega el móvil de castración, turnos tomados previamente y otras mascotas por orden de llegada.
Entrega de antiparasitarios internos.
Colocación de vacuna antirrábica.
Dirección: Centro de Zoonosis – Pedro N. Carrera 814
Teléfono: 2983-413403