Zoonosis en Acción llega al Barrio Benito Machado

18 agosto, 2025 0

Desde la Dirección de Bromatología y Zoonosis, se informa que del 18 al 22 de agosto estarán recorriendo Barrio Benito Machado y ofreciendo servicios para las mascotas 100% gratuitos.

Cronograma de actividades

Lunes, martes, miércoles y jueves: de 10 a 12:30 hs, en el CAPS (20 de Abril 1865)

Entrega de antiparasitarios internos.

Colocación de vacuna antirrábica.

Toma de turnos para castraciones gratuitas.

Viernes: de 8 a 14:30 hs, frente al CAPS (20 de Abril 1180) llega el móvil de castración, turnos tomados previamente y otras mascotas por orden de llegada.

Entrega de antiparasitarios internos.

Colocación de vacuna antirrábica.

Dirección: Centro de Zoonosis – Pedro N. Carrera 814

Teléfono: 2983-413403

