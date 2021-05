Zorrilla defendió el proyecto de Emergencia Económica y aseguró que se sigue debatiendo

Tras una nueva reunión de la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante, el concejal Luis Zorrilla (MV) defendió el proyecto de ordenanza de Emergencia Sanitaria y Económica, que hoy el vecinalismo despachó por minoría. “Le da herramientas al Ejecutivo para afrontar la pandemia y entiendo que debe tener pronto tratamiento. La oposición pone reparos a algunas facultades que se le dan al Ejecutivo por temor a que se exceda; nosotros como espacio político sabemos que esto no va a ser así, y además podemos ver los resultados de no haber contado con esta herramienta sobre todo a la hora de comprar insumos para el Hospital. En un marco de gran oferta y demanda, los procesos administrativos para las compras que tiene la Municipalidad frenaron las posibilidades de compra rápida. De todos modos el despacho por minoría no implica que esto suba a la sesión como está, porque seguimos hablando con los bloques para que eventualmente propongan modificaciones y lleguemos al consenso”, sostuvo. Tanto por este tema como por la Rendición de Cuentas se solicitó la presencia del secretario de Hacienda, Federico López Di Fondi.

Asimismo se refirió al despacho por minoría de un proyecto del Frente de Todos que plantea la rezonificación de la tasa de habilitaciones y la reducción de su valor en un 50% para los que están fuera de las cuatro avenidas. Y finalmente anticipó que se despachó por mayoría un proyecto de esa misma bancada, con aportes de Juntos por el Cambio, para que no se cobre el mínimo de la Tasa Unificada y se descuente el 50% de la tasa por Servicios Urbanos a los comercios cerrados por las restricciones sanitarias, y que por el mismo período una vez que vuelvan a abrir se mantenga el descuento para incentivar su reactivación económica.

