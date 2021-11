Zorrilla hizo su balance de gestión: “hay una grieta y los vecinos están en el medio”

29 noviembre, 2021 Leido: 127

El concejal Luis Zorrilla, presidente de la Comisión de Hacienda del Legislativo y que finalizará su mandato el 10 de diciembre, hizo un balance de su gestión y aseguró que trata de “mirar lo positivo, y lo que se pudo hacer, en un período que tuvo algunas cuestiones difíciles como las que impuso la pandemia. Por mi parte he buscado trabajar en conjunto a pesar de las diferencias de ideologías y miradas, es mi responsabilidad, y lo que intenté fue buscar consensos para los temas que se discutieron en la comisión”.

Zorrilla admitió como “una espina” el hecho de que la oposición no haya acompañado el Presupuesto 2021. “Aunque no fue un objetivo logrado, también de eso se aprende. Pero se dieron situaciones muy particulares para llegar a ese punto, y era mi primer año de gestión en la Comisión. Espero que esto no se siga dando, porque termina dañando algunos proyectos para los vecinos y queda claro, independientemente de la pandemia, que la situación económica del país no se ha solucionado el problema de la inflación que afecta tanto al Municipio como las familias. De hecho se aprobó un aumento de tasas del 27 por ciento y la inflación lo va a duplicar”.

Finalmente, abogó por un trabajo del sector político para llegar con un mensaje distinto a la sociedad. “Es importante que revisemos dónde llevamos las peleas políticas, en contraposición a cómo viven los vecinos su día a día. Hay una fuerte grieta que lleva años sin subsanarse, y la gente está en el medio”, consideró.

