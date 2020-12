Zorrilla: “la reducción de sueldos políticos no impacta en el Presupuesto”

Luis Zorrilla, presidente de la Comisión de Hacienda del Concejo, advirtió hoy respecto de la discusión del proyecto de Presupuesto 2021 que la oposición “plantea ajustes sin decir dónde hacerlos”, y que la reducción de los sueldos políticos “no incide más que en un 0,1% del Presupuesto municipal”.

“Ya los tres bloques tenemos una propuesta formal de cada uno, y la realidad es que cada uno tiene su mirada sobre el Presupuesto. Seguimos sosteniendo que nos indican hacer un ajuste pero no dicen de dónde hacerlo, entonces necesitamos que nos digan: si vamos a reducir tantos millones de pesos por la baja de las tasas, ¿de dónde se va a reducir? Hasta que no tengamos eso va a ser muy difícil poder analizarlo”, consideró.

“La propuesta de los otros dos bloques es una reducción de salario de todos los puestos políticos, que sabemos, tienen un impacto de un 0,1% del Presupuesto municipal, por lo que creemos que no es la solución, son dos puntos de la tasa la propuesta que están haciendo. Se está analizando, de hecho nosotros desde el Movimiento Vecinal hemos hecho aportes al Centro de Salud Municipal durante todo el año o sea que de alguna manera hemos reducido nuestros sueldos, pero eso no es una solución. En lo que sí hay acuerdo es en que cualquier tipo de reducción no debe afectar a los jubilados municipales”, sostuvo el concejal vecinalista.

Zorrilla aseguró que el oficialismo está abierto al diálogo, pero “cualquier Presupuesto se arma en función de lo que se recauda y lo que se va a gastar, y si las propuestas no son claras, no se logra”.

“Están haciendo mal el cálculo, no es responsabilidad de nuestro espacio que lo puedan hacer bien, están calculando mal lo que va a ingresar por Coparticipación, por eso también ellos se paran en la postura de que no hay que modificar los gastos, porque el Presupuesto no se modifica, pero el cálculo está mal hecho, nuestro cálculo esta cotejado por la Provincia, por la parte técnica de la Municipalidad y no me cabe duda que está bien hecho”, argumentó.

Finalmente, admitió que el oficialismo no quiere demorar el tratamiento del proyecto “porque eso implicaría tocarle los salarios a los empleados municipales, aparte de hacer muchos ajustes en partidas que se va a ver reflejado en servicios al vecino”.

