Zorrilla: “Me sorprendió la propuesta opositora de un Presupuesto alternativo”

El concejal vecinalista Luis Zorrilla, presidente de la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante, habló con LU 24 respecto a las expectativas respecto a lo que será el tratamiento del Presupuesto Municipal 2021.



“Particularmente me sorprendió una comunicación del Frente de Todos, era algo que no se había planteado en la Comisión con la presentación de un Presupuesto alternativo con una suba para mí bastante irrisoria y diría que irresponsable de un 20 % de ajuste en las tasas”, dijo.

“Esto se da en un contexto en el que prácticamente no habíamos empezado más que las charlas con los funcionarios tanto Federico López Di Fondi por la Administración Central y Diego Rodriguez, por el Hospital, y la verdad que en un análisis muy rápido en medio de estas charlas me sorprendió que uno de los bloques ya dio su parecer y una propuesta alternativa, con Cambiemos no hemos tenido ningún avance pero están en tratativas, me sorprendió que se comuniquen a los medios cuando se critica que el gobierno municipal hace lo mismo”.

Sin fecha para tratarlo

No tenemos fecha alternativa para el tratamiento, tenemos la expectativa de hacerlo antes de año, para que luego se convoque a los Mayores Contribuyentes y la emisión de las facturas de tasas de enero salgan con la emisión del ajuste presupuestario”.

“La propuesta de reducción de salarios me parece más un titular”

Respecto a alguna posibilidad de reducción de salarios de los funcionarios políticos y congelar la dieta de los concejales durante 2021, Zorrilla dijo que “hay dos puntos, primero cuando se habla del gasto político, se habla de 15 millones de pesos en términos generales que parecerían números estrafalarios, sobre todo si se analizan desde una pequeña empresa, y ese ajuste que se plantea que puede ser válido y discutido representa el 0.1% del presupuesto total y afectan al 3 % del aumento de las tasas por lo que me parece que en ese escenario es un titular más que una realidad o solución al costo total de la Municipalidad; creo que cada uno de los espacios que no ha hecho reducción de esos salarios, por ejemplo nosotros los concejales del movimiento vecinal hemos aportado durante todo este por ejemplo a la Comisión Amigos del Hospital debido a la situación de pandemia, es una discusión totalmente válida pero afecta a ese porcentaje del 0,1%”.

“La propuesta es debajo de los 10 puntos del ajuste a nivel nacional”

“En los últimos años yo estuve toda mi gestión en minoría, y siempre se ha llegado a un acuerdo, con alguno de los bloques, a veces con críticas como pasa siempre pero por ahí se complica porque estamos inmersos en una pelea política, y hay una mirada muy fuerte me da la sensación y pareciera que esta propuesta de ajuste quizás un poco desmesurada porque estamos hablando de un ajuste por bajo de los 10 puntos que va a ser el ajuste a nivel nacional porque sabemos que un 30% es más un deseo que una realidad, en una mirada electoralista para el año que viene”, consideró.

“Todos los años pasa lo mismo, el ajuste es mayor por tasas que el aumento salarial y el sindicato lo sabe muy bien, porque el aumento de las tasas no impacta en un 46% sino que la coparticipación que será de 35 puntos representa un 23 por ciento por lo que en el global es mucho menos”, dijo.

“Lo importante es llevar claridad”

Creo que lo importante de esto es llevar claridad y para mí que vengo de afuera de la política creo que funcionarios como Federico López Di Fondi me da tranquilidad de la trasparencia y la claridad de cómo lleva la gestión, hoy el Presupuesto está armado con un cuerpo técnico, creo que los números no son disparatados, habrá que ver donde, qué variable se ajusta en el Presupuesto pero siempre con la mirada y acción responsable para los ciudadanos de Tres Arroyos”.

“Tengo la garantía que el equipo es muy fuerte”

“Yo tengo la garantía que el equipo que conduce Federico López Di Fondi es muy fuerte, lo vi trabajar muy fuerte y muy preocupado en lo que pueda llegar a venir; con la pandemia no sabemos qué va a pasar, si será, igual, mejor o peor pero tengo tranquilidad que se trabaja con mucha responsabilidad, y por otro lado la gente tiene que saber que este ajuste es para sostener al Hospital Municipal que ha tenido demandas muy fuertes con respecto a la pandemia y precisa recursos para dar respuestas a todos los ciudadanos porque al Hospital llegan todos los tresarroyenses, el que prepaga, el que tiene la mejor, el que tiene la peor y el que no tiene eso es importante, porque estamos prestando atención a cada localidad”,concluyó.

