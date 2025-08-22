Zurita y Fernández: propuestas y compromiso desde Fuerza Patria

22 agosto, 2025 0

En el marco de la campaña electoral con vistas a las elecciones del 7 de septiembre, dos de las postulantes del espacio Movimiento Fuerza Patria compartieron sus experiencias y motivaciones en diálogo con LU24.

Patricia Zurita, candidata a concejal en segundo lugar, destacó el contacto directo con los vecinos durante las recorridas por distintos barrios de Tres Arroyos y localidades del distrito. Señaló que las principales inquietudes que recogen están vinculadas a cuestiones de infraestructura, como calles y luminarias, y subrayó la importancia de escuchar a cada ciudadano: “Todo el mundo tiene algo para decir y abrir la oreja es importante”, remarcó.

Por su parte, Vanesa Fernández, actriz y profesora de teatro que ocupa el segundo lugar como candidata a consejera escolar, explicó que su acercamiento a la política surgió a partir de iniciativas de la actual gestión que la interpelaron en lo personal, como la guardia pediátrica, la llegada de combis para estudiantes y el impulso cultural. “Quiero estar en el Consejo para gestionar de manera adecuada y que los recursos lleguen a donde tienen que llegar, porque una educación de calidad implica igualdad de oportunidades sin importar a qué escuela vayas ni dónde naciste”, afirmó.

Ambas coincidieron en resaltar el rol del intendente Pablo Garate como referente cercano a los vecinos, y remarcaron la necesidad de seguir fortaleciendo la cultura, el deporte y la educación como espacios de contención y desarrollo.

