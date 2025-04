Zyncenko, molesto con Juntos: “Vienen una vez al año, pero dicen estar preocupados por Reta”

El delegado de Reta, Diego Zyncenko se mostró molesto con ediles de Juntos tras lo ocurrido en la reunión de la Comisión de Turismo del martes 15. Además, criticó que “nos voltearon” un proyecto de ordenanza para ordenar las playas de Reta y Orense, como sucede en Claromecó.

En diálogo con LU 24, Zyncenko dijo: “fuimos citados para hablar sobre la temporada, en la misma tuvimos la presencia de cuatro concejales de Unión por la Patria; Marisa Marioli, de Juntos, que llevó adelante la reunión porque tenía un montón de dudas y cuestiones para resolver desde el Concejo; y Mariano Hernández (MV), que conoce el pueblo y la zona. Me llamó la atención que fui citado por una nota de Juntos, Cambiemos o La Libertad Avanza, ya que están todos mezclados y no se sabe para qué lado corren y después no participaron: gente que nos visita una vez al año, pero dice que está muy preocupada por Reta”. “Me molestó porque tiene que ver con la rosca y no por los problemas de los vecinos”, acentuó.

Además, reprochó que “voltearon un proyecto de ordenanza trabajado con la concejala Paola Acuña y diferentes áreas, incluso el intendente Pablo Garate, para ordenar la playa, ni siquiera fueron capaces de presentarse para explicarnos por qué lo tiraron abajo. Da bronca cómo se manejan”.

“Son cuestiones que después nos afectan en la temporada y debemos aplicarlas para mantener ordenadas nuestras playas. Queremos evitar que haya un conflicto entre los guardavidas y los turistas, al pedirles que no circulen donde está prohibido. No existe la figura de inspector de playa”, remarcó.

“Me dio mucha bronca la actitud de la Presidenta de la Comisión, que ni siquiera fue capaz de escucharnos”, enfatizó Zyncenko.

Semana Santa en la localidad

Sobre las actividades de Semana Santa en el Anfiteatro, programadas en conjunto con el grupo Rurales de la Danza, expresó que “contamos con un gran número de turistas y pescadores también. Nos visitaron los artistas del Cerro 7 Colores, entre otros, tuvimos una hermosa jornada artística, además, un buen número de emprendedores y la promo de egresados”, finalizó.



