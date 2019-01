Allanamiento por un hecho en Chaves: el ayudante fiscal aseguró que “hay una teoría sólida” sobre el caso

El titular de la Ayudantía Fiscal de Adolfo Gonzales Chaves, doctor Juan Carlos Ustarroz, confirmó a LU 24 la realización de un procedimiento en Tres Arroyos vinculado a un hecho “cometido a fines del año pasado” en la vecina localidad, y si bien declinó dar más detalles de los trascendidos en las últimas horas “porque entorpecería la investigación”, aseguró que “se trabajó muy bien y hay una sólida teoría de este caso”.

“No puedo decir si hubo resultados positivos o negativos, pero hubo resultados. No en todos los allanamientos se buscan elementos robados, incluso si no se los encuentra, puede haber elementos que habiliten la teoría del caso que se arma respecto del móvil. Los allanamientos tienen distinta función, incluso el procedimiento en un lugar no necesariamente implica que esa persona sea la imputada”, indicó el funcionario.

En relación con el secuestro de estupefacientes en el lugar, donde se encontró algo más de 50 gramos de marihuana, Ustarroz advirtió que “se los secuestró por necesidad y urgencia, pero al no encontrarse en la orden, tengo que pedirle al juez de Garantías si convalida ese secuestro. Soy muy respetuoso, y la Procuración lo es, de las garantías constitucionales; saque lo que saque de un domicilio, que no esté en la orden, debo preguntar al órgano jurisdiccional si convalida o no ese secuestro, de lo contrario lo devuelvo”.

“La Policía de Adolfo Gonzales Chaves y su Gabinete de Investigaciones llevó a cabo un trabajo muy bueno, y con el soporte de cámaras del municipio se pudo reconstruir y elaborar una sólida teoría de este caso”, finalizó el ayudante fiscal chavense.