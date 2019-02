Asalto a mano armada en un campo de Chaves: se llevaron $100.000

Este fin de semana un matrimonio fue asaltado en su finca cuando tres delincuentes, dos de ellos encapuchados, los maniataron y se llevaron plata y una camioneta.

Todo ocurrió en un campo del distrito de Gonzales Chaves el domingo pasado, a las 23 horas, cuando Daniel D’Annunzio y su esposa Gladys regresaban de pasar un día en el balneario de Laprida. Entraron caminando al casco del campo y los delincuentes los estaban esperando.

Allí se encontraron con los malvivientes que estaban armados. Los ataron y luego se llevaron 2.000 dólares, 10.000 pesos, celulares y una camioneta Ford 4x4, en la que huyeron tras perpetrar el robo. Posteriormente el vehículo fue abandonado en una cantera entre Azul y Chillar.

Gladys habló con LU 24 quien relató todo lo sucedido. “No hubo maltratos, pero si amenazas. Estaban tranquilos, como muy profesionales”, dijo.

En tanto indicó que para ella el robo fue “al boleo”: “Nosotros trabajamos en nuestro campo sobre lo que tenemos, y probablemente pensaron que teníamos dinero. Pedían una caja fuerte y les dije que no tenía, insistían con eso. Creo que fue al boleo o que fue un error y quisieron asaltar a otra persona que tenía mucho dinero”, expresó.

Galdys detalló que “se llevaron dinero, que eran ahorros que teníamos para la movida del mes, de cosas que uno tiene, no era mucho, pero evidentemente se conformaron porque nos dejaron tranquilos”. También contó que se llevaron los celulares, cerraron todas las puertas con llaves y se llevaron las llaves y su camioneta.

Una vez que se fueron los ladrones el matrimonio se desató y caminó hasta la ruta, a unos 2 KM, para pedir ayuda. Relató que “era la 1 de la madrugada, hicimos señas a las personas que pasaban, pero es entendible que es difícil para en ese horario. Un camionero paró y nos ayudó, a partir de ahí vino la policía”.

Por ultimo aseguró que “uno tiene que rescatar que está vivo, que tiene familia y uno está agradecido de poder seguir, lógicamente que uno está muy incómodo todavía y muy sensible. Nos dejaron la casa destrozada, revolvieron todo, se llevaron alianzas que no eran de valor, pero si recuerdos de la familia, era alianzas de mi madre, tenía valor sentimental”.