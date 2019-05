Aseguran que no fue “al voleo” el robo de calle Quintana

Esta madrugada ocurrió un robo en una vivienda ubicada en calle Quintana 130 y de la que se llevaron cerca de 10.000 pesos. En ese momento se encontraban un matrimonio y su hija quienes vivieron un momento de mucha violencia.

Según contó a LU 24 Silvio Lofiego, yerno de las víctimas, “los ladrones entraron por un ventiluz, redujeron a mi cuñada y la llevaron a la habitación de mis suegros. Hubo mucha violencia, empezaron a revolver todo y a mi suegro le pegaron en el estómago y en la frente. A mi suegra, que hacía dos días la habían dado de alta del sanatorio, le pegaron unas cacheteadas para que se callara porque gritaba, y a mi suegro lo encerraron en el baño. Buscaban plata y cosas de valores”, expresó y mencionó que los delincuentes estaban armados con un fierro grande.

También aseguró que no fue un robo “al voleo”, por la forma en que hablaban y por cómo entraron. “Conocían el lugar y las cosas que nombraban y decían, era porque conocían el lugar y a ellos también”, dijo y agregó: “Mis suegros son muy reservados, no viene mucha gente a visitarlos, hacen una vida muy familiar, no tienen auto, pero al voleo no creo que fue el robo”.

Sobre el estado de salud de sus suegros, de 76 y 85 años, indicó que se encuentran en la Clínica Hispano aguardando ser atendidos por un especialista.