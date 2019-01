Benito Juárez de luto por fallecimiento de dos mujeres en vuelco de micro: dos tresarroyenses heridos

La ex docente juarense Beatriz "Tiz" Zelayeta y su hija María Paula Noguez son dos de las cinco víctimas fatales que se registraron como consecuencia del vuelco de un ómnibus de la empresa JetMar que se trasladaba por ruta 3 con destino a La Plata. Además, dos tresarroyenses figuran como heridos en el reporte policial.

Zelayeta, de 72 años, fue una docente de amplia trayectoria en Benito Juárez hasta el momento de su jubilación, además de pertenecer a una antigua familia de la comunidad, en tanto su hija Paula cumplía funciones en el área de Radiología del Hospital "Eva Perón".

Sus trágicas desapariciones causaron hondo pesar entre sus familiares, colegas y amistades que se vio reflejado en las redes sociales no bien se conoció la noticia y durante toda la madrugada del martes, según consigna El Fenix digital.

Tresarroyenses

Dos tresarroyenses, presumiblemente padre e hija, figuran como heridos en el parte policial. Si bien no se detallan las lesiones que sufrieron se indica que son Juan Carlos Radrizzani, de 38 años, y Melina Milagros Radrizzani, de 14.

El accidente

Cinco pasajeros murieron y 29 resultaron heridos este lunes a la tarde por el vuelco de un micro de larga distancia que se dirigía a La Plata desde Bahía Blanca. El accidente ocurrió minutos después de las 17 en el kilómetro 164 de la ruta 3, a la altura de la localidad bonaerense de Las Flores.

Según trascendió, el interno 899 con patente JSD 185, de la empresa Jetmar, iba de Bahía Blanca a La Plata cuando reventó la goma delantera izquierda, perdió el control y volcó sobre la banquina, donde había agua acumulada.

"Pasadas las 17.30 de ayer recibimos el llamado de alerta. Yo estuve en el accidente. Cuando llegamos, las cinco víctimas fatales ya estaban fallecidas debajo del micro. Se ahogaron", dijo Alejandro Mauricio, director del Hospital Zonal de Las Flores.

Mauricio aclaró que de los 29 heridos ya dejaron el hospital 27, ya que "la mayoría sufrió contusiones leves". Sin embargo, una mujer herida fue derivada a Cañuelas con un traumatismo y otros a La Plata para "su evaluación neurológica".