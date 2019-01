Buena cosecha fina y mejores perspectivas para la gruesa, según Ouwerkerk

Juan Ouwerkerk, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Alfa, aseguró que la cosecha fina “fue buena” y que se espera una gruesa de excelentes condiciones. “Tuvimos muy buenos rindes con muy buena calidad en cebada, en cuanto a grano, con algunos problemas en proteína por la aparición de un hongo denominado micotoxina que dificulta algunas cuestiones vinculadas a la comercialización, ya que no está definido si este grano será apto para consumo humano”, describió.

“En trigo los rindes fueron un poco más dispares, y si bien fue buena, no colmó las expectativas porque se esperaba algo excepcional, pero afectó un poco el temporal, que si bien no hizo daño en la generalidad de los campos, al que le tocó le hizo un daño grande, al igual que el granizo que cayó este mismo día y afectó a varios socios de la Cooperativa”, recordó Ouwerkerk.

En tanto, advirtió que “ahora estamos en el proceso de trasladar la mercadería que quedó en el campo embolsada, tanto cebada como trigo, a la planta y a los puertos. Y estamos con una gruesa de girasol, maíz y soja, que si bien tuvieron un período de sequía, vienen evolucionando muy bien y las lluvias que se esperan para estos días les va a venir bárbaro. Hay algo de isoca, pero con el tratamiento adecuado”

Finalmente, respecto de la mirada del sector sobre la coyuntura política y electoral, y su influencia en los mercados, aseguró Ouwerkerk que “hemos tenido una buena cosecha fina y esperamos una buena gruesa, afortunadamente se generó movimiento y trabajan sobre todo los camioneros, y los gomeros, y los que venden lonas y el mercadito porque la familia consume, así que la rueda ha empezado a girar nuevamente. No vamos a cambiar una recesión de un día para otro, pero se va moviendo despacito. Respecto del año de elecciones, tiene siempre la particularidad de que lo que no se definió hasta ahora tampoco lo hará porque los políticos se dedican a la campaña. Lo que uno ambiciona es que el gobierno le encuentre la vuelta a la economía, que los sueldos le alcancen a la gente y que cualquiera que siga, encontremos como país una manera razonable de salir adelante sin que un sector sobresalga sobre otro”.