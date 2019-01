Buscan dar con el paradero de una menor que falta de su casa

La policía de Tres Arroyos busca dar con el paradero de una joven de 16 años que falta de su casa desde el 5 de enero.

Se trata de Luciana Paola Belén Rojas. Es delgada, de tez trigueña y tiene el pelo lacio de color negro.

La denuncia fue radicada por su abuela quien declaró que tuvo contacto telefónico con su nieta hasta el día 10.

Según fuentes policiales, la Sub-DDI de Tres Arroyos tuvo contacto con la joven el día miércoles último y dijo que estaba en Necochea, pero dio un domicilio inexistente, ya que fueron a certificar y no estaba.

La última información que medios bahienses dieron a conocer hoy es que Luciana Rojas fue vista por una mujer el día 15 en un parador de Monte Hermoso.

Asimismo, LU 24 pudo saber que personal policial de Tres Arroyos se encuentra abocado a la investigación y que tendría la ubicación actual del lugar en donde se encontraría la joven, pero por cuestiones de secreto de sumario no se puede informar.

Ese lugar no sería Monte Hermoso.