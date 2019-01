Camionero chavense protagonizó accidente de tránsito, con jóvenes alcoholizados que circulaban a alta velocidad

Un camionero chavense que regresaba ayer del sur con destino a Buenos Aires al llegar a la altura del km 615 de la Ruta N° 3, se vio sorprendido al percibir que un automóvil había impactado contra su camión. Quienes circulaban en el vehículo de alta gama, eran jóvenes en estado de ebriedad y conducían a alta velocidad al momento del accidente. De milagro no hubo que lamentar heridos.

“Estaba volviendo del sur hacia Buenos Aires, cuando de repente siento un golpe y se me había metido un auto abajo del furgón. Cuando me bajo empezaron a salir chicos de ahí adentro. Los de adelante me los imaginaba de otra manera, pero por suerte no estaban heridos. Ellos tuvieron la suerte de que yo viniera vacío, porque venía a 85 kilómetros y ellos me empujaron para adelante con el golpe. El marcador de ellos quedó parado en 180 kilómetros”, dijo Sergio Arias a LU24.

Indignado por lo vivido, Arias aseguró que “No se puede creer el estado en el que estaban. No les salían las palabras a pesar del paso de las horas. No podan ni caminar siquiera. Estaban alcoholizados. Se arrodillaban y me pedían disculpas. Salían del boliche e iban a Monte Hermoso. Eran 5 en un Honda Civic. Es un auto de alta gama, por eso también los ayudó, porque son más seguros esos autos. Los 5 viven en Bahía Blanca y tenían entre 20 y 30 años”, destacó.

Arias, también reflexionó respecto a la lamentable situación por la que atravesó e instó a la toma de conciencia de los familiares responsables de los jóvenes: “Yo ando en el camión, pero tengo familiares y si estos chicos agarran un auto de frente pasaba otra cosa. Y no hay perdón que valga. Mi bronca era que estos chicos podían haber chocado un auto de frente y matar una familia entera tranquilamente”.

Indicó que no se les realizó extracción de sangre para medir el nivel de alcohol que tenían en el momento “ya que no hay lesionados graves y en Dorrego no había pipeta para hacer control de alcoholemia. Después me llamaron de la policía para avisarme que habían ido al hospital pero que habían podido hacerle el análisis, para que al menos tuvieran alguna sanción”.

“Hoy los chicos toman y manejan. El padre al momento de que el chico va a salir, sería importante que piensen más antes de dárselo. Es preferible que ellos se enojen y que no terminen en una tragedia”, advirtió.