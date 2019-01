Caso Allema: Brian Vespa aportó documentación sobre la resolución que lo dejó libre

Brian Vespa, acusado por Diego Allemma de ser el autor de un ataque a balazos que lo dejó imposibilitado de desplazarse, acercó documentación judicial que acredita la decisión de dejarlo en libertad en el marco de la investigación del episodio, aunque pesa sobre él una restricción de acercamiento con el denunciante. Los escritos en cuestión indican que no se pudo establecer si fue Vespa el autor de la agresión, y están fechados el pasado 28 de noviembre.

“Quiero que me digan porqué está suelto, lo vi por mi casa, tengo temor por mis hijos, me dijeron que anda con una pistola, quiero saber, que salga a la luz, en otro momento capaz que lo hubiera resuelto de otra manera, por mano propia, pero ahora pienso en mi familia, y nada más”, había dicho Allema ayer a esta radio. Pero al respecto, la resolución judicial aportada por Vespa señala que “las presunciones incriminatorias del fiscal no resultan suficientes para sostener una privación de la libertad de larga duración”, al tiempo que menciona testimonios que no lo identifican taxativamente en el lugar de los hechos.

También expresa la resolución que “el imputado (Vespa) refiere hechos y circunstancias que lo apartan materialmente del hecho ilícito, demostrando que se encontraba lejos del lugar”, cuestión sobre la cual también declararon testigos. Incluso, a la afirmación de Allema de que un tercero de apellido Di Tullio le habría ofrecido a Vespa dinero y estupefacientes por atentar contra él, este último declaró que “anoticiado Allema de esta cuestión, le propuso que accediera para repartirse entre ambos el dinero y los estupefacientes”, y sobre este punto también hay testigos que depusieron en el expediente.