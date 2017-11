Choque sin heridos en Rivadavia y Balcarce

Esta tarde, por razones que se tratan de establecer, chocaron un Peugeot 504 y un Chevrolet Astra en la avenida Rivadavia y Balcarce. No hubo que lamentar heridos, si daños materiales.

El conductor del Peugeot habló con LU 24 y dijo que “estaba el semáforo en verde y cuando voy a pasar justo veo un auto que cruza en rojo y freno, entonces él que venía tan fuerte frena, se le desvía el auto y me pega”. En tanto quien conducía el otro vehículo no quiso brindar declaraciones.

Trabajó en el lugar personal de la Policía Comunal.