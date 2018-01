Clausuraron un geriátrico en Güemes al 1300

Un geriátrico ubicado en Güemes al 1350 fue clausurado y desalojado tras recibir advertencias del municipio pidiendo que tenían que adecuarse a ciertas normas para funcionar como tal.

Al no obtener respuesta el municipio realizó una denuncia ante la Región Sanitaria de Bahía Blanca, y luego de una serie de evaluaciones deciden el cierre y desalojo.

La clausura se llevó a cabo con ayuda de la Justicia. Había seis personas mayores. Algunos quedaron alojados en el hospital y otras retornaron con sus familiares.

Parte de la casa no tenía luz, las condiciones de los baños no eran las adecuadas y tampoco la de los dormitorios. Ningunos de los ancianos tiene signos de maltrato.

Fuentes judiciales indicaron a LU 24 que hay una investigación iniciada y que se pidió a un médico legal para que constate el estado de los abuelos. Mañana al mediodía estaría el informe final que determinara si hubo “abandono de persona”.

LU 24 también recogió el testimonio de vecinos de la cuadra, y todos coincidieron en que se daban situaciones de maltrato y que los ancianos vivían en condiciones insalubres dentro del geriátrico, que por el lugar desfilaron varias empleadas a las que, según los vecinos, no les pagaban.