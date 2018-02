Consejeros Escolares de Tres Arroyos se capacitaron sobre el nuevo sistema de licencias médicas

El miércoles 14 de febrero en el Honorable Concejo Deliberante de Coronel Suárez, para las regiones 21, 22 y 23 se llevó a cabo una jornada de capacitación organizada por la Dirección Provincial de Consejos Escolares a través de la Dirección de Gestión y Administración de Recursos Humanos a cargo de Walter Espiñeira, junto a él se encontraba el Subsecretario de Recursos Humanos, Ignacio Sanguinetti donde se expuso sobre todo lo relacionado a asistencia legal, control de designaciones, contralores y el nuevo sistema de licencias médicas.

Del encuentro participaron los Consejeros de Tres Arroyos, Cristian Ruiz, Silvana Canosa, Guillermina Iriarte, Stella Del Do y María José Adobatto. Además Rubén Ricci y Lilian Cebrian, empleados administrativos del Consejo Escolar.

También se contó con la participación de las direcciones de Personal Nicolás Mac Mahon, Contralor Docente y Administrativo, Juan Nardelli, de Administración de Recursos Humanos, Diego Igoa, Rosana Eyarch, Agustín Pezzotti, Andrea Celi, Fernando Domínguez, María Jimena Fonsalido, Jimena Del Rio, Paula Zapittelli, Natalia Herrera, Lorena Diaz Paula Perón, y el Subsecretario de Recursos Humanos, Ignacio Sanguinetti, que disertó sobre las Licencias Médicas con el Director de Calidad Laboral, Adrián Galo.

“El nuevo sistema de licencias médicas, como todo cambio, genera un proceso de aprendizaje. Por ello estamos haciendo estos encuentros con todos los consejos escolares de la Provincia”, señaló Espiñaira.

Respecto de la resistencia al nuevo sistema de licencias médicas, señaló que “todo cambio genera incertidumbre; es difícil porque la gente se tiene que acostumbrar, pero para eso hay un 0800 para que se saquen las dudas y hacemos estos encuentros”.

“Nuestra idea es empezar a descentralizar los trámites y que no dependa todo de La Plata. También es importante digitalizar los trámites, por el control y la agilidad que esto conlleva”, dijo.

Con el nuevo sistema habrá centros médicos zonales que recibirán las solicitudes de las licencias médicas a través del sitio web y las van a analizar, a fin de aprobarlas o rechazarlas.

El Cuerpo de Consejeros Escolares aclara que “en el nuevo sistema tanto docentes, como auxiliares y administrativos podrán desde su teléfono o computadora, tramitar las licencias médicas y ya no habrá que completar una planilla para luego llevarla al médico auditor”.

“El nuevo sistema se podrá manejar desde una aplicación móvil o desde una página web y cambiará el sistema que hasta ahora estaba vigente; la idea es agilizar las prácticas y los tiempos en las licencias docentes, como también llevar un control más exhaustivo”.

“Siempre es importante intercambiar opiniones en relación al manejo de recursos humanos. Es muy importante que quienes manejan las políticas públicas bajen al territorio y tomen contacto con los actores directos que manejan el día a día en los consejos escolares”.