Continúa la búsqueda del pescador de Monte Hermoso: “El nene se dio vuelta y vio cómo se hundía el papá”

Prefectura Naval continúa buscando en el mar de Monte Hermoso a Marcelo Días, el hombre que logró salvar la vida de su hijo de 11 años luego de que se hundiera el barco en el que pescaban.

Enrique Garalleta, un pescador artesanal de Monte, le contó al medio bahiense La Nueva que el hijo de Días brindó detalles sobre qué fue lo que pasó con la embarcación antes del naufragio.

"Se acostaron a dormir y cuando se despertaron tenían mucha agua en la lancha y tomaron la mala decisión de cortar el cabo del ancla, poner en marcha los motores y dar mar hacia adelante. Eso hizo que el agua se fuera toda junta hacia atrás, el barco se hundió de popa y cayeron al agua", explicó.

Ante esta situación, el hombre logró que su hijo se subiera en una tabla, pero el flotador no aguantaba el peso de los dos y Días se terminó soltando.

"Es la tabla que usaban para cortar el pescado, el tema es que no soportaba a los 2 y tomó la decisión de dejar la tabla para su hijo, que dice que cuando se dio vuelta vio cómo se hundía el papá", agregó.

Según Garalleta, hacía 2 días que la lancha tenía roto el casco, motivo por el cual terminó yéndose "a pique".

En las últimas horas Prefectura Naval, guardavidas y los propios pescadores artesanales de Monte realizaron una serie de rastrillajes y encontraron ropa, tanques de combustible y cajones de pescado pertenecientes a la lancha.

"Por ahí existía la posibilidad de que esté sujeto a algo, pero ahora es como dar por sentado que se ahogó, porque buscamos por todos lados y encontramos todo, pero a él no", concluyó Garalleta.