Crueldad sin sentido: Le envenenaron a sus dos perros y reclama que aparezca el responsable

Norman Vivas, un vecino que vive en el Barrio Ruta 3 Sur, en calle Soler al 100, denunció que hoy en horas de la mañana le envenenaron a sus dos perros, por lo que uno de ellos terminó perdiendo la vida.

Vivas dijo en diálogo con LU 24 que “les di de comer como hago todas las mañanas y los perros estaban lo más bien, anduvieron un poco en la calle y al ratito miro por la ventana y estaban los dos largando espuma por la boca, no sabía que hacer porque es la primera vez que nos pasa”.

“Creo que la persona que nos envenenó los perros vive cerquita. Hice la denuncia correspondiente y mañana van a venir los de Bromatología a hacerle la autopsia al perro para ver con qué lo envenenaron”, indicó el hombre, al tiempo que agregó que “presentaron claros síntomas de envenenamiento y uno se murió, el otro por ahora está vivo. Son perros que no le hacen daño a nadie, no molestan ni nada, se la agarraron con los míos”.

Además Vivas manifestó que “la persona que me envenenó los perros debería dar la cara y decir que lo hizo, nosotros no le hacemos mal a nadie, la verdad que esto me duele mucho”.