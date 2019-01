“Cuento del Tío”: Estafaron en 12 mil pesos a vecinos tresarroyenses (video)

Una nueva modalidad del denominado “Cuento del Tío”, fue dada a conocer por Miguel, un vecino tresarroyense que relató en los estudios de LU 24 la situación por la que atravesaron este domingo alrededor de las 22:30, en la que resultaron estafados en doce mil pesos por quien en una artera maniobra vía telefónica se quedó con esa cifra, tras convencerlo a él y su señora que transfirieran esa cifra para que una grúa remolcara una camioneta supuestamente accidentada.

“Nos avisó una tía de mi señora, que tiene casi 90 años, y a quien llamaron por teléfono haciéndose pasar por un primo, diciéndole que había sufrido un accidente con su camioneta cerca de Médanos, y precisaba 45 mil pesos para trasladar la misma en una grúa hasta Tres Arroyos”, expresó.

“Mi señora le dijo que tenía solo 12 mil pesos y ellos –los estafadores- le dijeron que con esa plata iban hasta ese lugar, pero que no movían un dedo hasta que llegara el resto del dinero, por lo que enviamos ese importe, esperando conseguir el resto, lo que finalmente no ocurrió, afortunadamente, porque ellos querían cuarenta y cinco mil”, dijo Miguel.

“Tenemos todo registrado, el número de teléfono, el CBU, lo que dejamos en la Fiscalía porque parece que los pueden ubicar. Yo quiero advertir a los vecinos que chequeen siempre, pregunten a la familia, para que no caigan como nosotros; ellos conocían todos los datos de quien supuestamente era el primo de mi señora; yo le ofrecí ir en el auto a buscarlo y me decía que no podía quedarse con las nenas tirados tanto tiempo en la ruta”, dijo.

“A las tres de la mañana mi señora se dio cuenta que su hermano no la había llamado para avisarle; luego ella llamó y el supuesto accidentado estaba durmiendo a pata suelta”, sostuvo.

“Por favor difundan para que la gente tenga conocimiento de lo que pasó, fuimos al banco y nos dicen que hay muchos casos como éste; a nosotros creo que nos sacaban datos a medida que íbamos hablando”.