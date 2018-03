“Cuento del Tío”: Se hacen pasar por proveedores y se llevan dinero

Otra vez estafadores andan por las calles de la ciudad y logran engañar a sus víctimas con el “cuento del tío”.

El propietario de “Hausy Heladería Artesanal”, Daniel Lange, relató una situación que se generó ayer por la tarde en su local de Maipú 130, cuando un desconocido pretendió, haciéndose pasar por un proveedor, que la empleada le entregara dinero, lo que por suerte no se concretó.

No obstante, asegura que en otros negocios del centro lograron su cometido.

“Ayer a las 19 entra un señor a la heladería cuando había mucha gente, y le dice a la empleada que le pagara una mercadería que tenía para descargar, que estaba mal estacionado y debía seguir viaje. Había venido justo antes un proveedor y yo ya le había retirado el dinero y la empleada ya lo sabía. Entonces no le cerró mucho que mandara alguien a cobrar sabiendo que no había dinero. Este hombre insiste: ‘dale, así te bajo las cosas’. Él se impacienta y saca el celular y le dice marcame el número que no veo, y tenía agendado el número de la heladería que obviamente era otro. Ella le marca y el hombre hace que habla conmigo. Corta y dice ya está, hablé con Daniel págame y te dejo la mercadería y ella le dice que no tenía ese dinero, entonces le expresa que le diera lo que tenía y después arreglaba conmigo, por lo que la empelada le indicó que hablaría conmigo. Ahí se pone nervioso y sale del negocio. Fue corriendo hacia una camioneta gris sobre calle Chacabuco, se sube y se van”, relató en detalle Lange sobre lo acontecido.

Según indicó, no sería el único lugar donde ingresaron con el “cuento del tío”. Es que también habría ocurrido un hecho similar en el kiosco de la Terminal, alzándose con más de 2 mil pesos.

“No pudo concretarlo, más tarde veo una publicación en las redes sociales de una empleada de un comercio en el que si lo logró hacer, con la misma modalidad del teléfono. Quedó hecha la exposición en la DDI, y sé que hay otro negocio en el que también lograron robar. Eran dos en una camioneta”, alertó.

Mencionó Lange también que el desconocido inclusive “tenía nuestro número de CUIT del comercio. Todo muy armado y estudiado. Con muchos tips para generar confianza como dar el teléfono de ellos y tener el número del negocio agendado para hacer el llamado”.