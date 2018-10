De Velazco: “En el campo, vemos que el cambio que se votó no está y este gobierno no es lo que se esperaba”

El Presidente de CARBAP, Matías De Velazco, mostró su claro descontento con el gobierno de turno, tras la inclusión en el proyecto de Presupuesto Nacional 2019, de bienes personales de tierras productivas, por lo que abonarán en este sentido, más un incremento importante en las retenciones a la soja y aseguró: “vemos que el cambio que se votó no está y este gobierno no es lo que se esperaba”.

“Hay un vínculo que se rompió. En Carbap lo dijimos la semana pasada, el interior productivo está molesto y hay mucho malestar. El campo pone el hombro aprieta los dientes, se calla la boca, masculla la bronca, pero sigue para adelante. Sale los bienes personales, las retenciones del 34 por ciento y dejándole la posibilidad al próximo gobierno. Vemos que el cambio que se votó no está y este gobierno no es lo que se esperaba, pero lo que hay afuera es más de lo mismo que estaba antes y a lo que no se quiere volver”, aseguró el referente de CARBAP.

Sobre las medidas que implementa el gobierno y que afectan al campo consideró: “Creo que es la solución más fácil, más rápida y con menos inventiva y más ineficiente. Es sacarle al sector productivo, el más dinámico, más eficiente, y el que puede sacar el país adelante vía producción y es increíble pedirle que produzca porque todo esto es quitarle capital de trabajo al campo. Con todo esto cuanto se va a invertir en tecnológico, menos. Ya no hay confianza. El presidente planteó que el gran problema es la falta de equilibrio fiscal, y el estado ante el problema es no gastar menos sino tratar de recaudar más. Siempre el ajuste lo paga el sector productivo, el privado, el ciudadano y la política nunca se ajusta”.

Anticipó De Velazco que no está descartado que empiecen a realizarse asambleas o paros. “Es una lástima estar hablando de esto, pero la realidad nos lleva puestos. Esta semana se realiza el consejo de Carbap, la reunión, veremos que expresa el consejo y que hacemos. Este no es el cambio que se buscó. No es negocio producir. Creemos que el pasado no tiene que volver y debe arreglar las cuentas con la justicia y esto tampoco es lo que se buscó. Debe surgir alguien con otra inventiva, coraje, empuje. La gobernadora María Eugenia Vidal, está dedicada a la parte social, pero ni ve la producción; ni la considera; ni la recibe. La ayuda social es porque está la producción atrás. Está todo dado vuelta”.