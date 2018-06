Denuncia que un móvil policial le chocó su auto estacionado durante la madrugada

Mario Villalba, un hombre que reside en la vecina localidad de Claromecó, denunció a través del Facebook de LU 24 que un móvil policial chocó a su auto, un Ford color rojo, estacionado en calle 19 entre 36 y 38, durante la madrugada del jueves.

Villalba se comunicó con nuestra emisora y sostuvo que “estaba durmiendo y salí por el golpe, estaba lloviznando. Vi a la oficial, femenina, asustada y nerviosa, la traté de tranquilizar mientras a la vez venía otro patrullero, con dos oficiales masculinos que tomaron mis datos”.

“Me pidieron la cedula del auto y el registro de conducir. También me pidieron el seguro del auto, pero no tiene porque está para reparar, se me rompió el radiador, capó y me dobló el falso chasis” explicó Villalba.