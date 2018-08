El relato de Patricia Conti tras la entradera: “lo más grave fue el susto”

Patricia Conti, propietaria de la confitería Sorti y víctima de una entradera en su domicilio de Rauch 387, confió a LU 24 que sufrió “un gran susto”, y admitió que nunca había vivido un hecho semejante al que le ocurrió en la madrugada del lunes 30 de julio. “Me fui de la confitería, llegué a casa alrededor de la 1, subí el auto a la entrada –no tengo portón para abrir y cerrar- me bajé, abrí la puerta de atrás para sacar mi cartera, dos bolsas y siento que me agarran de atrás. Eran tres encapuchados, no sé si tenían un arma porque no me la mostraron pero creo que sí, y me arrebataron todo lo que tenía en la mano: la cartera, una bolsa con cosas personales y la otra con dinero. Me empujaron, me dijeron ‘callate, callate’ y se fueron. Me quedé helada, sin saber qué hacer”.

Conti asegura que de la puerta de su casa los desconocidos corrieron en dirección a Belgrano, aunque no sabe especificar en qué se movilizaban. La reiteración en sus costumbres, y quizá la confianza, la volvieron blanco del delito. “Posiblemente supieran cómo me manejo, y habrá que cambiarlo. Por eso quería que esto se supiera, para alertar a la gente, y para que esto pase lo menos posible. Se llevaron la plata pero también mis tarjetas, chequera, carnet de conducir, cosas personales”, dijo, y admitió que de esta manera le rompieron su esquema de manejo diario.

“Pero lo más importante es el hecho en sí, el susto…Esa misma noche, acompañada de mi hijo, hice la denuncia, les di todos los datos. Al día siguiente volví a la Comisaría para ampliarla, porque no había recordado que llevaba chequeras, así que volví después de ir al banco”, relató.

La mujer dijo desconocer además cómo se maneja la información y las denuncias en la Comisaría para que los hechos tengan difusión. “Me dijeron entonces, cuando vi que no aparecía la noticia, que tenía que contarlo yo”. Y así lo hizo.