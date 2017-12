En discusión familiar rompió todos los muebles de la casa: fue aprehendido

Tras un llamado al 911 alertando sobre una discusión de índole familiar en un domicilio de esta ciudad, personal policial aprehendió ayer un hombre por “Daño en flagrancia”.

Según se informó oficialmente, al llegar al lugar los uniformados de la Estación Policial, acompañados por los de la Sub DDI, escucharon ruidos a golpes provenientes del interior de la finca como así también pedidos de auxilio. En consecuencia, y ante la presencia de testigos, ingresaron al domicilio hallando en el interior a una mujer la cual al ver a los efectivos salió raudamente y se refugió tras ellos. La Policía también encontró en el interior de la casa a un hombre mayor de edad, quien se tornó violento y comenzó a romper todos los muebles de su casa, no llegando a agredirla físicamente por el rápido accionar policial.

El aprehendido, de quien no se suministraron sus datos filiatorios, fue trasladado a la Comisaría donde quedó alojado a disposición de la UFIJ N° 13, a cargo del Dr. Carlos Facundo Lemble.