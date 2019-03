En una semana robaron dos veces en un establecimiento rural chavense

Daniel D’Annunzio es el propietario de un establecimiento rural ubicado a la altura del kilómetro 433 de la Ruta Nacional N° 3, y el domingo 17 de febrero pasado sufrió un robo a mano armada en el lugar mientras se encontraba con su mujer, pero tras irse unos días al domicilio de su madre en Gonzáles Chaves, regresó al campo el 25 último y descubrió que malvivientes habían ingresado para alzarse con alimentos, herramientas y electrodomésticos que se encontraban allí.

“El 17 pasado nos robaron a mano armada en el establecimiento con mi señora. Nos dejaron la casa dada vuelta y decidimos venirnos a casa de mi mamá hasta acomodar un poco. Íbamos y veníamos igual. El domingo vinieron unos amigos en Chaves y el lunes cuando fuimos al campo vimos que nos habían abierto todo de nuevo. Se llevaron carne del freezer, electrodomésticos, herramientas. Aprovecharon la situación y cada vez que vamos nos damos cuenta de algo más. Venden las cosas por monedas después”.

Consideró D’Annunzio, que “esto no termina acá. Hoy me tocó a mí; mañana le tocará a otros. Es una situación de inseguridad que no da para más. Si yo me quedo en el campo, se arma una masacre, porque uno tiene que hacer justicia por mano propia y no puede ser. La indignación que te da es que estos tipos pasan delante tuyo y se te matan de risa y la policía está atada de pies y mano. Somos laburantes; toda la vida trabajando y estos te llevan todo en dos o tres horas. Es una vergüenza total. Si fuera joven me voy de la Argentina. No podes estar tranquilo en tu casa y si salís también llegas a tu casa y te vaciaron todo. Sos esclavo de tus propias cosas”.