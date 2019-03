Eugenio Simonetti: “Necesitamos prevención y sentirnos seguros más en el campo”

El Presidente de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, Eugenio Simonetti, se mostró crítico durante el desayuno organizado con productores por la entidad esta mañana, respecto a la situación de inseguridad que atraviesan los establecimientos rurales y destacó la necesidad de incrementar los controles bromatológicos en las carnicerías de la ciudad. Alertó sobre la venta de carne a través de las redes sociales.

“Acá se puede hablar de problemas económicos, logística; pero no se puede negociar el tema de seguridad. Volvemos a lo mismo y hace años que estamos buscando la vuelta y tratando de que de alguna manera u otra tengamos una fiscalía en la ciudad y que esté la parte de la policía distribuida mejor en el campo y no lo estamos logrando. El intendente Sánchez, trabaja en el tema, pero en la reunión hubo gente que hace días que le entraron a la casa”, sostuvo.

Simonetti remarcó además que el productor agropecuario, “cumplió; se aumentó todo, pero en el problema de seguridad no tenemos solución y necesitamos prevención. Buscamos los fiscales y también necesitamos prevención y sentirnos seguros más en el campo”.

Consideró que fundamentalmente hay problemas de distribución en materia de personal policial ya que a su entender “hay localidades chicas con mucho personal y otras grandes que no. Cada vez hay más delito, y menos penas, entran y salen así nomás”.

A su vez, remarcó en especial la necesidad de que se lleven a cabo más controles bromatológicos en las carnicerías del Distrito: “Se deben hacer controles de bromatología en todas las carnicerías de la ciudad que son muchas, no hay suficientes inspecciones y hay gente que está aprovechando a robar y vender incluso a través de Facebook carne. Es algo que no pasa por las inspecciones bromatológicas correspondientes y no debería suceder”.

Consideró también que los que están gobernando a nivel local “le están dando suficiente interés a la producción y que se esté trabajando en manejo en puertos y demás, “es fundamental que se pueda trabajar en tecnología, seriedad, que se pueda mejorar lo que está pasando”, dijo.