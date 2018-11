EXCLUSIVO: Impactante golpe a la droga en Tres Arroyos: 66 kilos de marihuana, dos de cocaína, y casi 300.000 pesos. Dos detenidos

Anoche tuvo su punto cúlmine una paciente investigación llevada adelante por la Justicia y la Policía, logrando la incautación de una de las cantidades mas grandes de droga en la historia de tres Arroyos.

Aproximadamente a las 22, personal de la Sub DDI Tres Arroyos, DDI bahía Blanca, juntamente con la Estación Comunal Tres Arroyos y Narco criminalidad de esta ciudad a raíz de un investigación que se lleva a cabo, junto al Fiscal Gabriel Lopazzo de la UFIJ 16 local, pudo concretarse el operativo que culmino con el Allanamiento, Requisa y Secuestro de una importantísima cantidad de droga, pesos y dólares.

Todo fue en la casa de la calle Rodríguez Peña 935 de esa ciudad, donde se incautó en el interior de un automóvil Ford Fiesta un valija roja la cual contenía 77 panes de marihuana prensada de alrededor de 900 grs cada uno, asimismo se secuestraron 2 panes de clorhidrato de cocaína (900 grs), más alrededor de 40 dosis de cocaína envasada lista para a la venta, como así 260.000 pesos, y 1100 dólares, producto de la comercialización, balanza de precisión, y otros elementos que acreditan la distribución y fraccionamiento de sustancias estupefacientes.

La policía y la justicia pudo llevar además, teléfonos celulares varios , y elementos electrónicos que se incautan en el domicilio particular. Que la sustancias incautadas resultan con un peso aproximado de 66 kilogramos de marihuana (en panes prensada), 2, 100 grs. Cocaína (prensada y en dosis) y una suma importante de dinero y dolares. Que dada la cantidad de droga incautada y elementos que acreditan una clara comercialización y distribución en infracción a la Ley 23.737 se procede a la aprehención de Marcelo Stanisia de 35 años y Brenda Macarena Pardiñas de 24, ambos sospechados de la tenencia de la droga para su venta, quienes prestaran declaración indagatoria en sede judicial a primera hora.

LU 24 en el lugar

Anoche, mientras se concretaba el operativo, vecinos hicieron conocer la novedad a LU 24, dado que estaban frente a un impactante movimiento de más de 10 policías uniformados y de civil, funcionarios judiciales y varios móviles de la Policía, no identificables de la DDI de la Patrulla Urbana, en este caso cortando el tránsito en Magallanes y Rodríguez Peña.-

Según se supo, se trata de uno de los golpes más fuertes de la Justicia y la Policía a la droga en Tres Arroyos de los últimos tiempos.