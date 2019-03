Explican que los precios de hacienda en pie no determinan la suba en el mostrador

Consultado por LU 24 respecto al incremento de valores que ha sufrido la hacienda en pie, y por consiguiente la carne aumentó nuevamente en el mostrador, Mario Roldán, desde La Agrícola Ganadera de Tres Arroyos, explicó que “la suba en pie, se produce ante la menor entrada en el mercado, por lo que los valores se han “acomodado”, y creo que es porque por ahí no es este el techo de los valores; puede haber una suba màs, la que se ha producido por la demanda de carne que no hay, lo que ha logrado el acomodamiento de precios, pero también la demanda hace que los precios se estabilicen, hasta cierto punto convalida los precios de mostrador, y es ahí donde el mercado de hacienda en pie se va a equilibrar; yo pienso que los valores se van a quedar”.

“En invernada y cría también se produjo un acomodamiento de valores, nosotros tuvimos remate en San Cayetano el 20 de febrero y vimos acomodarse los precios, y consideramos que no fueron unos valores excesivos el ternero se vendió entre 60 y 65 pesos que creemos que es buen valor, una vaca de cría buena se llegó a comercializar en 26.000 pesos, y creo que la ganadería tiene muy buen futuro, el valor de la vaca de cría aún no tendría los valores adecuados, teniendo en cuenta que una vaca que va a industria, de 500 kg., se vende en 20 o 22 mil pesos tendría que estar un poco más revalorizada la vaca de cría”, opinó.

“Después de la devaluación del 2018m los precios no se acomodaron” – sostuvo Roldán – “habían quedado relegados en sus valores, tanto lo gordo como toda la hacienda. Uno escucha que el consumo se están resintiendo por los precios; claro; la gente de a pie tiene que absorber todos los aumentos, en servicios, en alimentación, y vemos que los precios se reacomodan día a día; uno lo ve en el supermercado, y en la carne también, por lo que no sabemos si seguirá subiendo o no, de ultima el que convalida los valores es el mostrador”.

“El productor gasta mucha plata en los engordes, ya que el grano recupera también valor luego de la devaluación, porque los negocios están dolarizados, y el productor debe absorber esos gastos.

Cuando se empiezan a acomodar los valores, el productor hace sus números y ve si conviene engordar esa vaca o ese ternero, de acuerdo a las posibilidades que tiene de vender luego a buen precio en el mercado”, concluyó.