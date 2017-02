Familiares de un marplatense interceptado por la policía, aseguran que hicieron “abandono de persona”

La hermana del conductor de un Renault 12 oriundo de Mar del Plata, que fuera interceptado días pasados, luego de eludir un control policial y al que se le retuvo el auto, se comunicó con LU24 con el fin de aportar datos respecto a la situación y manifestar su descontento por el accionar del personal policial local, ya que según indicó, la persona señalada sufrió un brotes psicótico y advirtió que realizó la denuncia correspondiente por “abandono de persona”.

Débora Giménez, indicó que Cristian se encuentra por estas horas internado en el Hospital Regional de Mar del Plata y manifestó: “tuvo un brote psicótico. El hace unas semanas venía mostrando indicios hasta que se desencadena todo luego de que se pelea con la novia; venía con mucho trabajo, y se quería ir a la Patagonia. Así es como agarró sus cosas, su perro y se fue. Hay incoherencia en lo que dice, esto puede durar días o no”, detalló.

Giménez comentó que “mi hermano pagó más de 12 mil pesos de multa y no le dieron el auto. Él no tiene documentos, ropa, nada. La policía nunca llamó a los familiares y él tenía el teléfono. Esto fue a la mañana y lo dejaron a la deriva. Hice la denuncia por abandono de persona. Él tenía hasta las manos lastimadas. El por lo que dice subió con un camionero, o remis, pero nadie sabe nada. Es diseñador gráfico y esto fue una situación que lo desbordó. Ahora la pregunta es ¿dónde está el auto, la plata, la ropa y los documentos? Ellos deberían haberse dado de cuenta si es que hablaba incoherencias como dicen y le hicieron todos los controles y no había nada raro, de que a mi hermano le pasaba algo. La multa no dice nada”. Hice la denuncia y viajaremos a Tres Arroyos a solucionar esto. Quedó como estaba y con su perro, nada más. Nadie llamó a una ambulancia y a ningún familiar. Esta es la primera vez que nos pasa esto”, dijo consternada.