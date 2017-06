Feroz golpiza al Dr. Alejandro Cabido en la guardia del Hospital. Denunció al atacante

El Dr. Alejandro Cabido, de guardia esta tarde en el Hospital, reemplazando a un colega que había solicitado licencia para concurrir a una capacitación, fue víctima de la violencia de un ciudadano que concurrió a solicitar que le apliquen una dosis de morfina a su pareja de 25 años.

El médico le explicó que es una práctica que no se hace y ese medicamento es para casos y circunstancias especiales que los profesionales deben evaluar.

El enviado del paciente se puso nervioso, levantó la voz y terminó dando una paliza al Dr. Cabido, ocasionándole heridas cortantes y golpes con sus pies en el piso, luego de desgarrarle su equipo de indumentaria de trabajo.

Cabido así lo relató a la Policía, donde radicó una denuncia penal por el suceso. Cuando se producía la agresión, el policía que está en el Hospital intervino y pudo reducir al agresor, siendo conducido a la Comisaría.

En diálogo con LU 24 Cabido relató que el policía que estaba apostado en el Hospital llegó y logró separar al hombre. “Como consecuencia de los golpes tengo una herida abierta en el cuero cabelludo, nivel frontal, que generó un reguero de sangre dentro del consultorio”.

Finalmente el médico expresó que “hoy termine siendo paciente después de un acto realmente violento, de una persona totalmente irracional, que no tuvo el más mínimo reparo, se comportó como un animal salvaje”, y agregó: “El acto violento que tuvo y la irracionalidad con la cual me golpeó está lejos de cualquier persona civilizada, con una conducta medianamente educada, es más cuando llegó la policía intentó justificar el acto diciendo que yo lo había golpeado a él”.