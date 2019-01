Hacían una fiesta en los médanos y los infraccionaron por ruidos molestos

En la madrugada de hoy, personal de la Policía de Claromecó y de la Secretaría de Seguridad procedieron a infraccionar por ruidos molestos a quienes llevaban adelante una fiesta en plena playa, sin habilitación municipal para hacerlo, detectándose además 96.5 decibeles de sonido que emanaba de torres erigidas sobre la arena.

La fiesta se desarrollaba en el primer médano de la zona de Dunamar, según se indicó oficialmente, y allí se notificó de la infracción a Lucio Emiliano Saldumbehere, quien de acuerdo a lo indicado “se hallaba como disc jockey y responsable del evento”, al parecer junto a dos personas más.

Se cumplió con el acta de constatación e infracción y las actuaciones se derivaron al Juzgado Correccional Nro. 1 de Tres Arroyos a cargo del doctor Gabriel Giuliani. Por tratarse de un espacio público y ya que no se cobraba entrada ni se vendían bebidas (no había lucro), se dio la orden de infraccionar pero no suspender de acuerdo a lo que indica la legislación vigente.