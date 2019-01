Importante incendio en un taller mecánico: hubo pérdidas totales

Un incendio de importantes características se registró hoy, poco antes de las 16 horas, en un taller mecánico ubicado en Betolaza 1075.

En el lugar trabajaron tres dotaciones de bomberos voluntarios y un camión cisterna. En tanto empleados de Camuzzi tuvieron que cortar el gas en la vivienda.

En diálogo con LU 24 su propietario, Sergio Ramos, dijo que dentro del taller había un vehículo que se encontraba en reparación y que había estado trabajando pero que desconocía cómo se había iniciado el fuego: “Estaba la batería cortada, no se estuvo trabajando con fuego, no se sabe qué es lo que pasó”, indicó.

Contó que los primeros en advertir el humo fueron su hijo y su madre quienes viven en la casa que se encuentra al lado del taller. No hubo heridos pero en el lugar se hizo presente una ambulancia del SAME por precaución.

Hubo pérdidas totales en el taller y también un sector de la vivienda quedó con daños materiales. Ramos agregó que no tiene seguro.

“Los bomberos trabajaron muy bien, el auto tenía dos tubos de gas y dos de oxígeno, me preocupada los chicos y que estuvieran bien, nada más”, concluyó.